Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидату на главу НАПК, нынешнему главе ГИАМ Александру Новицкому пришлось объяснять, почему техническим автором файла его мотивационного письма является сотрудник НАПК

Председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий утверждал, что он самостоятельно писал все документы на конкурс в НАПК, но у Комиссии возникли вопросы.

Нацгвардия сможет применять наручники, резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры и другие средства, - Верховная Рада рассмотрит законопроект

Парламентский Комитет рекомендовал к одобрению законопроект, согласно которому военнослужащие Национальной гвардии наделят правом применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на КПП.

Суд должен предоставить оценку правомерности действий банка по отказу в удовлетворении заявления истца об осуществлении реструктуризации кредитной задолженности, - ВС

Банк отказал в реструктуризации задолженности по кредитному договору, - Верховный Суд высказался, является ли обязательство банка эффективным способом защиты.

«Новые должностные оклады не решили проблем с заработными платами работников аппаратов судов, возникли только новые вопросы» — руководитель аппарата ПАГС Ольга Пасичник.

Как в судах после проведения классификации должностей государственной службы и утверждения новых должностных окладов, изменился размер заработной платы, и какие проблемы в аппарате суда возникают прямо сейчас.

Может ли банк самостоятельно определить конечного бенефициара клиента и отказать в финансовой операции, - ответ Нацбанка

Банки самостоятельно устанавливают конечных бенефициаров клиентов в порядке, определенном во внутренних документах банка, - Нацбанк.

  1. В Украине

Нацбанк проведет открытое тестирование е-гривны до конца 2024 года

15:36, 17 февраля 2024
Те банки, которые подтвердят свое участие, будут приглашать своих клиентов.
Нацбанк проведет открытое тестирование е-гривны до конца 2024 года
Иллюстративное изображение / СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины готовится ко второму эксперименту по использованию цифровой гривны (е-гривны) до конца 2024 года. Участие в нем смогут принять все желающие.

Об этом сообщил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин в подкасте «Хроники экономики», пишет «ЭП».

«Мы планируем делать этот пилотный проект открытым. Банковские и небанковские учреждения будут агентами центрального банка по распространению денег, обмену и предоставлению возможности пользователям ими распоряжаться с использованием своих мобильных приложений», — сообщил Поддерегин.

По его словам, в настоящее время НБУ разослал банкам приглашение для участия в пилотном проекте. В дальнейшем те банки, которые подтвердят свое участие, будут приглашать своих клиентов.

Объем эмиссии е-гривны в Нацбанке объявят после того, как поймут сколько банков и их клиентов реально захотят принять участие в тестировании е-гривни. Начать второй пилотный проект по использованию е-гривны НБУ планирует во второй половине 2024 года. Ориентировочно, он продлится около полугода.

В рамках эксперимента все желающие протестовать е-гривны смогут обменять на нее свои наличные и безналичные деньги.

По его словам, цель второго эксперимента по использованию цифровых денег центрального банка в Украине — выявить, есть ли спрос на такую форму денег среди населения и существует ли вообще необходимость в ее внедрении. В рамках эксперимента планируется протестировать возможность рассчитываться цифровыми деньгами в режиме офлайн. Кроме этого, НБУ планирует предусмотреть техническую возможность программирования е-гривны.

Первый эксперимент по применению е-гривны НБУ провел в 2018 году, став одним из первых центральных банков в мире, начавших тестировать использование цифровых денег. В рамках первого пилотного проекта Нацбанк выпустил 5443 е-гривны, которыми пользовались только работники регулятора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Мороз
    Валентин Мороз
    заступник голови Центрального апеляційного господарського суду
  • Борис Плотніцький
    Борис Плотніцький
    голова Західного апеляційного господарського суду
  • Віталій Щавінський
    Віталій Щавінський
    заступник голови Київського окружного адміністративного суду