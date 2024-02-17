Нацбанк проведет открытое тестирование е-гривны до конца 2024 года

Те банки, которые подтвердят свое участие, будут приглашать своих клиентов.

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Национальный банк Украины готовится ко второму эксперименту по использованию цифровой гривны (е-гривны) до конца 2024 года. Участие в нем смогут принять все желающие.

Об этом сообщил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин в подкасте «Хроники экономики», пишет «ЭП».

«Мы планируем делать этот пилотный проект открытым. Банковские и небанковские учреждения будут агентами центрального банка по распространению денег, обмену и предоставлению возможности пользователям ими распоряжаться с использованием своих мобильных приложений», — сообщил Поддерегин.

По его словам, в настоящее время НБУ разослал банкам приглашение для участия в пилотном проекте. В дальнейшем те банки, которые подтвердят свое участие, будут приглашать своих клиентов.

Объем эмиссии е-гривны в Нацбанке объявят после того, как поймут сколько банков и их клиентов реально захотят принять участие в тестировании е-гривни. Начать второй пилотный проект по использованию е-гривны НБУ планирует во второй половине 2024 года. Ориентировочно, он продлится около полугода.

В рамках эксперимента все желающие протестовать е-гривны смогут обменять на нее свои наличные и безналичные деньги.

По его словам, цель второго эксперимента по использованию цифровых денег центрального банка в Украине — выявить, есть ли спрос на такую форму денег среди населения и существует ли вообще необходимость в ее внедрении. В рамках эксперимента планируется протестировать возможность рассчитываться цифровыми деньгами в режиме офлайн. Кроме этого, НБУ планирует предусмотреть техническую возможность программирования е-гривны.

Первый эксперимент по применению е-гривны НБУ провел в 2018 году, став одним из первых центральных банков в мире, начавших тестировать использование цифровых денег. В рамках первого пилотного проекта Нацбанк выпустил 5443 е-гривны, которыми пользовались только работники регулятора.

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