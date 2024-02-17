Американцы украинского происхождения начали кампанию по звонкам конгрессменам и сенаторам

По словам активистов, они получали несколько фидбеков от офисов конгрессменов, с которыми адвокировали, что на самом деле эти звонки действуют.

Активисты из украинской диаспоры в США разными способами пытаются помочь тому, чтобы Соединенные Штаты поддержали пакет помощи, который предусматривает финансирование для Украины.

Как рассказывает «Голос Америки», американцы украинского происхождения положили начало кампании по телефонным звонкам конгрессменам и сенаторам, в которую пытаются привлекать как можно больше избирателей, чтобы они звонили в офисы законодателей и просили поддержать пакет помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Также акции в поддержку финансирования проходят у стен Капитолия и у офисов конгрессменов непосредственно в их штатах.

В издании отмечают, что такие протесты, звонки и встречи – лишь маленькая публичная часть адвокаций за Украину в США, однако активисты убедились, что их действия влияют на законодателей.

Так, например, активисты украинской диаспоры в штате Аризона рассказали, что один из представителей Конгресса от их штата сам просил сторонников поддержки Украины действовать активнее.

По ее словам, в офисе конгрессмена от штата Аризона сообщили, что 9 из 10 звонков от его избирателей были не в поддержку Украины. Тогда украинская община начала активно звонить по телефону и активно общаться с его офисом.

В конце концов, конгрессмен, с которым состоялся такой разговор, по словам активистки, решил голосовать за финансирование Киева, и на это, вероятно, повлияла именно активность избирателей.

Активисты украинской диаспоры пытаются доносить больше информации о преступлениях россиян, а также объяснять финансовые плюсы поддержки Украины для самих американцев, в частности, об инвестициях.

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