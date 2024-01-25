В МОН объяснили, что предполагает объединение вузов

За последние 15 лет количество студентов в Украине сократилось почти вдвое, поэтому сеть учреждений высшего образования планируют уменьшить путем объединения.
Что предполагает модернизация сети вузов и какие имеет преимущества, рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой.
«Количество поступающих ежегодно уменьшается и, к сожалению, эта тенденция будет продолжаться. Основная причина – депопуляция. Также свою роль играет война. Учитывая это, очень важно вовремя принимать эффективные решения», - отмечает глава МОН.
По словам Лисового, ключевая цель – повысить качество образования. Создать больше возможностей для самореализации студентов и педагогов. И также как можно эффективнее использовать существующие ограниченные ресурсы, и человеческие, и финансовые.
В результате объединения учебные заведения, которые присоединятся к другим вузам, будут иметь преимущества:
- больше возможностей для развития научно-образовательного потенциала;
- доступ к инвестициям программы Всемирного банка в учебно-научном и лабораторном оборудовании для целевых нужд института или факультета;
- возможность сконцентрировать ресурсы на подготовке конкурентоспособных специалистов для конкретной отрасли.
Присоединяющиеся студенты получат:
- больше выборочных дисциплин;
- более широкий круг высококвалифицированных преподавателей;
- большее сообщество и развитая образовательная среда – больше возможностей для самореализации.
«Отраслевые ЗВО, присоединяющиеся к большим учреждениям, сохраняют определенную степень автономности, трансформируясь в отдельные институты/факультеты. Мощные научные школы получают дополнительные возможности для развития, "не растворяясь" в ЗВО, к которому присоединяются», – сообщил Оксен Лисовой.
Он добавил, что на обучение студентов реорганизация заведений образования не повлияет. Изменения будут касаться только будущих поступающих.
Также мы писали об отмена заочки и вечерней формы – что говорят в Комитете ВРУ об изменениях в высшем образовании.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.