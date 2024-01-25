В МОН объяснили, что предполагает объединение вузов

Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что предполагает модернизация сети вузов и какие имеет преимущества.

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За последние 15 лет количество студентов в Украине сократилось почти вдвое, поэтому сеть учреждений высшего образования планируют уменьшить путем объединения.

Что предполагает модернизация сети вузов и какие имеет преимущества, рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой.

«Количество поступающих ежегодно уменьшается и, к сожалению, эта тенденция будет продолжаться. Основная причина – депопуляция. Также свою роль играет война. Учитывая это, очень важно вовремя принимать эффективные решения», - отмечает глава МОН.

По словам Лисового, ключевая цель – повысить качество образования. Создать больше возможностей для самореализации студентов и педагогов. И также как можно эффективнее использовать существующие ограниченные ресурсы, и человеческие, и финансовые.

В результате объединения учебные заведения, которые присоединятся к другим вузам, будут иметь преимущества:

больше возможностей для развития научно-образовательного потенциала;

доступ к инвестициям программы Всемирного банка в учебно-научном и лабораторном оборудовании для целевых нужд института или факультета;

возможность сконцентрировать ресурсы на подготовке конкурентоспособных специалистов для конкретной отрасли.

Присоединяющиеся студенты получат:

больше выборочных дисциплин;

более широкий круг высококвалифицированных преподавателей;

большее сообщество и развитая образовательная среда – больше возможностей для самореализации.

«Отраслевые ЗВО, присоединяющиеся к большим учреждениям, сохраняют определенную степень автономности, трансформируясь в отдельные институты/факультеты. Мощные научные школы получают дополнительные возможности для развития, "не растворяясь" в ЗВО, к которому присоединяются», – сообщил Оксен Лисовой.

Он добавил, что на обучение студентов реорганизация заведений образования не повлияет. Изменения будут касаться только будущих поступающих.

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