Отмена заочки и вечерней формы – что говорят в Комитете ВРУ об изменениях в высшем образовании

Отмена заочной формы обучения в 2024 году не предусмотрена.

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Как отметила глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина, за последние месяцы уже было две попытки отменить заочную и вечернюю формы образования в Украине и оба раза Комитет выступил против. В сессионный зал Верховной Рады эти законопроекты отправили без нормы об отмене заочки. Следовательно, такого нововведения в 2024 году не предусмотрено.

«По моему мнению, отмена заочной формы обучения пока не является своевременным решением. Хотя бы потому, что сегодня на такой форме обучения образование получают почти 300 тысяч наших граждан, среди которых немало военных. То есть даже сейчас, в условиях войны, воюющие на фронте защитники продолжают учиться. И после боев приезжают сдавать сессию. Учиться дистанционно из окопов – мягко говоря, не самый удобный для них способ», - отметила Гришина.

Но в то же время депутатка отметила, что есть понимание того, что качество образования во многих университетах на заочной форме обучения требует совершенствования – собственно, как и на дневной, и на других формах обучения.

По ее мнению, важно не название той или иной формы обучения – следует пересмотреть содержание.

«Поскольку оно устаревшее и не отвечает потребностям времени. Посмотрите на определение заочной формы обучения в законе «О высшем образовании»: ни определенного количества необходимых аудиторных часов, ни прописанных мер контроля или результатов обучения», – объясняет депутатка.

Представителям Министерства образования, профильным органам госвласти и студентам предложено собраться и наработать новый законопроект.

«Он должен предусматривать целый комплекс мер по усовершенствованию системы и качества образования – и на дневной форме обучения, и на заочной, и на вечерней. Поэтому еще раз: дело – не в названии, дело – в смысле. Правильное решение – это дискуссия о соответствии содержания форм образования современным условиям жизни. А не отмена только одной из этих форм», - подчеркнула Гришина.

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