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Выявлены признаки ложных и недостоверных сведений на более чем 730 млн грн — НАПК о спецпроверках в отборе добропорядочных кадров

15:56, 24 января 2024
По словам заместителя главы НАПК Артема Сытника, результаты спецпроверок имеют решающее значение при назначении кандидата на высокую должность.
Выявлены признаки ложных и недостоверных сведений на более чем 730 млн грн — НАПК о спецпроверках в отборе добропорядочных кадров
Источник фото: nazk.gov.ua
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В НАПК сообщили, что финансовый контроль за состоянием должностных лиц – одно из самых эффективных направлений работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как отметил заместитель глава НАПК Артем Сытник, результаты спецпроверок имеют решающее значение при назначении кандидата на высокую должность. Если он владеет активами, не подтвержденными законными доходами или подал недостоверные документы, специальная проверка это обязательно выявит.

Так, начиная с 2020 года, роль специальных проверок в отборе добропорядочных кадров на ответственные должности в государстве существенно повысилась. Результаты их проведения Национальным агентством перестали быть формальностью.

В 2021 году НАПК изменило методологию осуществления специальных проверок деклараций. В частности, устанавливается соответствие приобретенных активов доходам, полученным из законных источников не только кандидатом на должность, но и членами его семьи.

Летом 2022 года Правительство приняло постановление, которым утвердило подготовленную Национальным агентством новую редакцию Порядка проведения специальной проверки, где определен конкретный перечень причин, по которым неблагополучному кандидату могут обоснованно отказать в назначении на должность.

В результате спецпроверки начали отсеивать лиц, которые не могут занимать должности, предусматривающие ответственное и особо ответственное положение. К примеру, речь идет о лицах, которые являются военнообязанными, но до сих пор не состоят на учете в военкомате.

В течение 2022 – 2023 годов НАПК провело более 33 тыс. специальных проверок, из которых 5 тыс. – с применением новых подходов. В 221 декларации кандидатов на должности выявлены признаки ложных и недостоверных сведений на более 730 млн грн.

По вопросам контроля за своевременностью подачи деклараций вследствие системного и последовательного подхода к организации применения превентивных мер удалось втрое уменьшить количество фактов неподачи и несвоевременной подачи деклараций – с более чем 23 тыс. таких фактов в 2019 году до 8,5 тыс. в 2021 году.

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«На протяжении последних 4 лет НАПК сосредоточилось на принятии мер по существенному повышению роли специальных проверок в отборе добропорядочных кадров на ответственные должности в государстве и устранении формального подхода к их проведению, а также существенному уменьшению фактов неподачи и несвоевременной деклараций», - отметил руководитель Управления проведения специальных проверок и контроля своевременности подачи деклараций Александр Амплеев.

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