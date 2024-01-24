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Виявлено ознаки неправдивих та недостовірних відомостей на понад 730 млн грн — НАЗК про спецперевірки у відборі доброчесних кадрів

15:56, 24 січня 2024
За словами заступника голови НАЗК Артема Ситника, результати спецперевірок мають вирішальне значення під час призначення кандидата на високу посаду.
Виявлено ознаки неправдивих та недостовірних відомостей на понад 730 млн грн — НАЗК про спецперевірки у відборі доброчесних кадрів
Джерело фото: nazk.gov.ua
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У НАЗК повідомили, що фінансовий контроль за статками посадовців – один з найефективніших напрямів роботи Національного агентства з питань запобігання корупції.  

Як зазначив заступник голови НАЗК Артем Ситник, результати спецперевірок мають вирішальне значення під час призначення кандидата на високу посаду. Якщо він володіє активами, що не підтверджені законними доходами, або подав недостовірні документи, спеціальна перевірка це обов’язково виявить.

Так, починаючи з 2020 року роль спеціальних перевірок у відборі доброчесних кадрів на відповідальні посади в державі суттєво підвищилась. Результати їх проведення Національним агентством перестали бути формальністю.

У 2021 році НАЗК змінило методологію здійснення спеціальних перевірок декларацій. Зокрема, встановлюється відповідність набутих активів доходам, отриманих із законних джерел не лише кандидатом на посаду, а і членами його сім’ї.

Влітку 2022 року Уряд ухвалив постанову, якою затвердив підготовлену Національним агентством нову редакцію Порядку проведення спеціальної перевірки, де визначено конкретний перелік причин, через які недоброчесному кандидату можуть обґрунтовано відмовити в призначенні на посаду.

Як наслідок спецперевірки почали відсіювати осіб, які не можуть обіймати посади, що передбачають відповідальне та особливо відповідальне становище. Наприклад, йдеться про осіб, які є військовозобов'язаними, але досі не перебувають на обліку у військкоматі.

Впродовж 2022 – 2023 років НАЗК провело понад 33 тис. спеціальних перевірок, з яких 5 тис. – із застосуванням нових підходів. У 221 декларації кандидатів на посади виявлено ознаки неправдивих та недостовірних відомостей на понад 730 млн грн.

З питань контролю за своєчасністю подання декларацій внаслідок системного та послідовного підходу до організації застосування превентивних заходів вдалося втричі зменшити кількість фактів неподання та несвоєчасного подання декларацій – з понад 23 тис. таких фактів у 2019 році до 8,5 тис. у 2021 році.

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«Упродовж останніх 4 років НАЗК зосередилося на вжитті заходів для суттєвого підвищення ролі спеціальних перевірок у відборі доброчесних кадрів на відповідальні посади в державі та усунення формального підходу до їх проведення, а також суттєвого зменшення фактів неподання та несвоєчасного подання декларацій», - зазначив керівник Управління проведення спеціальних перевірок та контролю за своєчасністю подачі декларацій Олександр Амплеєв.

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