Посадовця Держпродспоживслужби підозрюють у хабарництві в розмірі $500 за експертизу червоної ікри

Посадовцю Держлабораторії загрожує до 10 років ув'язнення.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Посадовець Центральної випробувальної Державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та місті Києві отримав підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США за проведення експертної експертизи червоної ікри. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Посадовець Держпродспоживслужби, який працював у Державній лабораторії, вимагав від підприємниці збереження нормативів якості червоної ікри за умови надання йому неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США. Правоохоронці здійснили затримання підозрюваного в момент отримання неправомірної вигоди згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Посадовцю повідомлено про підозру, а питання про обрання запобіжних заходів вирішується. За вчинення йому загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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