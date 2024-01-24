Чиновника Госпродпотребслужбы подозревают во взяточничестве в размере $500 за экспертизу красной икры

Должностному лицу Гослаборатории грозит до 10 лет заключения.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Чиновник Центральной испытательной Государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Киевской области и городе Киеве получил подозрение по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 500 долларов США за проведение экспертной экспертизы красной икры. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Чиновник Госпродпотребслужбы, который работал в Государственной лаборатории, требовал от предпринимательницы сохранения нормативов качества красной икры при условии предоставления ему неправомерной выгоды в сумме 500 долларов США. Правоохранители осуществили задержание подозреваемого в момент получения неправомерной выгоды согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Чиновнику сообщено о подозрении, а вопрос об избрании меры пресечения решается. За совершение ему грозит наказание в виде до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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