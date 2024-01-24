Скасування заочки та вечірньої форми – що говорять у Комітеті ВРУ про зміни у вищій освіті

Скасування заочної форми навчання у 2024 році не передбачено.

Джерело фото: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Як зазначила голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина, за останні місяці було вже дві спроби скасувати заочну та вечірню форми освіти в Україні й обидва рази Комітет виступив проти. До сесійної зали Верховної Ради ці законопроєкти відправили без норми про скасування заочки. А отже, такого нововведення у 2024 році не передбачено.

«На мою думку, скасування заочної форми навчання наразі не є своєчасним рішенням. Хоча б тому, що на сьогоднішній момент на такій формі навчання освіту здобувають майже 300 тисяч наших громадян, серед яких немало військових. Тобто навіть зараз, в умовах війни, захисники, які воюють на фронті, продовжують навчатися. І після боїв приїжджають складати сесію. Навчатися дистанційно з окопів – м’яко кажучи, не найзручніший для них спосіб», - зазначила Гришина.

Але водночас, депутатка зауважила, що є розуміння того, що якість освіти в багатьох університетах на заочній формі навчання потребує вдосконалення – власне, як і на денній, і на інших формах навчання.

На її думку, важлива не назва тієї чи іншої форми навчання – потрібно переглянути зміст.

«Оскільки наразі він застарілий і не відповідає потребам часу. Подивіться на визначення заочної форми навчання в законі «Про вищу освіту»: ані визначеної кількості необхідних аудиторних годин, ані прописаних заходів контролю чи результатів навчання», - пояснює депутатка.

Представникам Міністерства освіти, профільним органам держвлади та студентам запропоновано зібратися та напрацювати новий законопроєкт.

«Він має передбачати цілий комплекс заходів із вдосконалення системи та якості освіти – і на денній формі навчання, і на заочній, і на вечірній. Тому ще раз: справа – не в назві, справа – у змісті. Правильне рішення – це дискусія про відповідність змісту форм освіти сучасним умовам життя. А не скасування лише однієї із цих форм», - підкреслила Гришина.

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