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В Україні готують масштабну реформу вищої освіти: 60% студентів матимуть держпідтримку

15:55, 17 лютого 2024
За словами Прем’єр-міністра, цьогоріч відбудеться масштабна реформа вищої освіти.
В Україні готують масштабну реформу вищої освіти: 60% студентів матимуть держпідтримку
Джерело фото: Vasily Koloda / Unsplash
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Одним із пріоритетів українського Уряду на 2024 рік є освіта. Як повідомив Денис Шмигаль під час звернення 16 лютого, виплати українським освітянам цього року будуть збільшені на 21%.

«Виділяємо 2,5 млрд грн на облаштування укриттів. У чотирьохстах закладах освіти почне працювати служба освітньої безпеки.

На розвиток НУШ — Нової української школи, виділяємо 1,5 млрд грн. Оновлюємо професійно-технічну освіту.

В планах запустити 80 навчально-практичних центрів для підготовки фахівців, які будуть затребувані на ринку праці та мати сучасні галузеві знання», — зазначив Денис Шмигаль.

Також, за словами Прем’єр-міністра, цьогоріч відбудеться масштабна реформа вищої освіти. Її мета —  щоб 60% студентів отримували різні види державної підтримки.

Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, що передбачає модернізація мережі вишів і які має переваги.

Також ми писали про скасування заочки та вечірньої форми – що говорять у Комітеті ВРУ про зміни у вищій освіті.

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