У Сполучених Штатах вперше схвалили ліки від обмороження

FDA схвалило перший препарат для лікування важких обморожень.

Джерело фото: Mufid Majnun / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило перший в історії варіант лікування сильного обмороження в дорослих.

Про це йдеться у пресрелізі FDA.

Як зазначається, управління схвалило ін’єкції Aurlumyn для лікування важких обморожень у дорослих, щоб зменшити ризик ампутації пальців рук або ніг.

«Це схвалення надає пацієнтам перший в історії варіант лікування серйозного обмороження», — сказав Норман Стокбрідж, доктор медичних наук, доктор філософії, директор відділу кардіології та нефрології в Центрі оцінки та дослідження ліків FDA.

Ілопрост, активний інгредієнт Aurlumyn, є вазодилататором (препаратом, який відкриває кровоносні судини) і запобігає згортанню крові.

Ефективність ілопросту при лікуванні тяжкого обмороження була протестована під час досліджень між 1996 і 2008 роками.

Найбільш поширені побічні ефекти Aurlumyn включають головний біль, прискорене серцебиття, нудоту, блювоту, запаморочення та гіпотензію (надто низький артеріальний тиск).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.