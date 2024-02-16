В КГГА сообщили о дополнительных каникулах с 19 по 25 февраля для столичных первоклассников

Родители, которые во время каникул не могут быть вместе с детьми, смогут приводить малышей в школу.

Источник фото: Element5 Digital / Unsplash

В Киевской городской государственной администрации сообщили о дополнительных каникулах с 19 по 25 февраля для столичных первоклассников.

Как отмечается, это рекомендация, которую разработано для адаптации 6-летних детей к школе и учитывая учебные нагрузки и сезонную заболеваемость. Эти рекомендации были предусмотрены еще в начале 2023/2024 учебного года и доведены до всех участников образовательного процесса.

Первый год обучения для детей является периодом адаптации к школе, новому коллективу и ритму жизни, что отличается от детского сада или воспитания в семье. Как отмечают в Департаменте образования и науки КГГА, успешность адаптационного периода – очень важна и может повлиять на ход всей школьной жизни ребенка. Поэтому дополнительные недельные каникулы необходимы, чтобы малыши перевели дыхание и с новыми силами продолжили обучение.

В то же время в Департаменте подчеркивают, что родители, которые во время каникул не могут быть вместе с детьми, будут иметь возможность приводить малышей в школу. В учебном заведении учителя первых классов будут работать со своими учениками в режиме группы продленного дня без дополнительных нагрузок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.