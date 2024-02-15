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  1. В Украине

В Киеве задержали чиновника Минкульта за вымогательство $3300 за вывоз антикварного оружия за границу

21:46, 15 февраля 2024
Чиновник Министерства культуры уличен во взяточничестве за обещание содействовать в беспрепятственном вывозе антиквариата за границу.
В Киеве задержали чиновника Минкульта за вымогательство $3300 за вывоз антикварного оружия за границу
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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В результате процессуального руководства Шевченковской окружной прокуратуры города Киева был разоблачен чиновник административного Управления Министерства культуры и информационной политики Украины по факту вымогательства и получения взятки в размере 3300 долларов США с целью влияния на решение третьих лиц. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, чиновник Министерства требовал и получил от лица 3300 долларов за содействие в беспрепятственном вывозе антикварного холодного оружия за границу вне таможенного контроля и без необходимых документов.

Во время получения второй части взятки в размере 3000 долларов чиновник был задержан по статье 208 УПК Украины. Еще 300 долларов он получил ранее.

Сейчас рассматривается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения. Согласно части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины, за это преступление может быть предусмотрено наказание в виде до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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