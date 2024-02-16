На Киевщине трагически погиб мужчина, который разжигал котел: что известно

Правоохранители предварительно установили, что мужчина разжигал котел и вылил в него легковоспламеняющуюся жидкость.

Источник фото: Департамент коммуникации Нацполиции Украины

В Броварах погиб мужчина из-за несоблюдения правил безопасности. Об этом сообщили в полиции Киевщины 15 февраля.

Правоохранители предварительно установили, что 55-летний мужчина самостоятельно разжигал котел и вылил в него легковоспламеняющуюся жидкость. В результате чего началось распространение пламени, которое перекинулось на погибшего.

Окончательная причина инцидента будет известна после проведения соответствующей экспертизы, отметили в полиции.

По данному факту следователи начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

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