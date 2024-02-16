Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комиссия по отбору председателя НАПК провела собеседование на добропорядочность с управляющим делами исполнительного аппарата Запорожского областного совета Владимиром Подорожко

Комиссия спрашивала об обстоятельствах визирования Подорожком проекта решения о запрете УПЦ МП в Запорожской области.

Женщина пыталась в суде оспорить задержание мужа на блокпосте и доставку его в ТЦК: что решил суд

Суд отметил, что мужчина добровольно прошел ВЛК и добровольно в тот же день уехал в войска.

Заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров рассказал, почему решил поручиться в ВАКС за подозреваемую сестру: собеседования на главу НАПК

Конкурсная комиссия поинтересовалась у руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Скомарова, не видит ли он конфликт интересов в том, что хотел выступить поручителем собственной сестры, дело которой вело НАБУ, и в том, что его жена работала в холдинге «1+1».

Как можно купить земельный участок в Шенборне Мукачевского района по 10 тыс. грн за сотку во время собеседования на председателя НАПК рассказал прокурор САП Сергей Подгорец

Конкурсная комиссия спросила прокурора САП Сергея Подгорца, как ему удавалось выжить на 5,7 тыс. грн в месяц, и как можно было приобрести землю в Мукачевском районе в 2022 году за 124 тыс. грн.

Высший совет правосудия положительно оценил деятельность ГСА в 2023 году

Высший совет правосудия и Совет судей Украины разошлись в оценках деятельности ГСА.

  1. В Украине

На Киевщине трагически погиб мужчина, который разжигал котел: что известно

07:40, 16 февраля 2024
Правоохранители предварительно установили, что мужчина разжигал котел и вылил в него легковоспламеняющуюся жидкость.
На Киевщине трагически погиб мужчина, который разжигал котел: что известно
Источник фото: Департамент коммуникации Нацполиции Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Броварах погиб мужчина из-за несоблюдения правил безопасности. Об этом сообщили в полиции Киевщины 15 февраля.

Правоохранители предварительно установили, что 55-летний мужчина самостоятельно разжигал котел и вылил в него легковоспламеняющуюся жидкость. В результате чего началось распространение пламени, которое перекинулось на погибшего.

Окончательная причина инцидента будет известна после проведения соответствующей экспертизы, отметили в полиции.

По данному факту следователи начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Раньше мы писали о том, что в Киеве в бойлерной сгорел автомобиль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду