На Киевщине трагически погиб мужчина, который разжигал котел: что известно

В Броварах погиб мужчина из-за несоблюдения правил безопасности. Об этом сообщили в полиции Киевщины 15 февраля.
Правоохранители предварительно установили, что 55-летний мужчина самостоятельно разжигал котел и вылил в него легковоспламеняющуюся жидкость. В результате чего началось распространение пламени, которое перекинулось на погибшего.
Окончательная причина инцидента будет известна после проведения соответствующей экспертизы, отметили в полиции.
По данному факту следователи начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).
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