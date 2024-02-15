США успешно запустили 6 спутников для отслеживания гиперзвуковых и баллистических ракет

MDA, SDA подтвердили успешный запуск гиперзвукового и баллистического космического датчика слежения и спутников.

Источник фото: mil.in.ua

Агентства противоракетной обороны (MDA) и космических исследований (SDA) США подтвердили успешный запуск шести спутников на околоземную орбиту, спроектированных для отслеживания гиперзвуковых и баллистических ракет. Об этом сообщили из Пентагона.

Запуск состоялся в среду, 14 февраля, в 17:30 по восточному времени с космического стартового комплекса 40 на мысе Канаверал с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Спутники, которые включают два спутника для гиперзвукового и баллистического космического датчика слежения MDA (HBTSS) и четыре спутника SDA Tranche 0 (T0) Tracking Layer компании Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA), успешно были доставлены на орбиту и находятся на начальной стадии исследований, испытаний и проверок.

В течение следующих двух лет прототипы систем будут находиться на орбите и проходить серию испытаний. Инженеры MDA и SDA планируют провести ряд тестов и процедур проверки в течение следующих нескольких недель, чтобы убедиться в правильном функционировании спутников и их взаимодействии с другими системами.

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