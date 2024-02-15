США успішно запустили 6 супутників для відстеження гіперзвукових та балістичних ракет

MDA, SDA підтвердили успішний запуск гіперзвукового та балістичного космічного датчика стеження та супутників.

Джерело фото: mil.in.ua

Агентства протиракетної оборони (MDA) та космічних досліджень (SDA) США підтвердили успішний запуск шести супутників на навколоземну орбіту, спроектованих для відстеження гіперзвукових і балістичних ракет. Про це повідомили з Пентагону.

Запуск відбувся у середу, 14 лютого, о 17:30 за східним часом із космічного стартового комплексу 40 на мисі Канаверал за допомогою ракети Falcon 9 компанії SpaceX.

Супутники, які включають два супутники для гіперзвукового та балістичного космічного датчика стеження MDA (HBTSS) і чотири супутники SDA Tranche 0 (T0) Tracking Layer компанії Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA), успішно були доставлені на орбіту та знаходяться на початковій стадії досліджень, випробувань та перевірок.

Протягом наступних двох років прототипи систем будуть перебувати на орбіті та проходити серію випробувань. Інженери MDA і SDA планують провести ряд тестів та процедур перевірки протягом наступних кількох тижнів, щоб переконатися у правильному функціонуванні супутників та їх взаємодії з іншими системами.

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