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Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

19:02, 15 лютого 2024
У грудні 2023 року Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроєкт.
Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу
Зображення: freepik.com
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон «про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни».

Про це сказано на сайті Верховної Ради.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 21 грудня Парламент ухвалив законопроєкт № 7457 про використання в медицині ліків на основі канабісу.

За словами народної депутатки Марії Мезенцевої, сьогодні понад 70% українців підтримують легалізацію медичного канабісу в лікувальних цілях, а близько шести мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу.

Раніше ми детально описували текст законопроєкту в остаточній редакції профільного Комітету. Перелік хвороб і станів для призначення ліків затвердить МОЗ.

Яким буде «життєвий цикл» ліків і як ліки потраплятимуть до пацієнтів також розповіли у МОЗ.

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