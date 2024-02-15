USAID передало Україні 57 міні-ТЕЦ

Україна отримала від USAID 57 когенераційних установок для тепло- та енергопостачання.

Джерело фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні 57 когенераційних газопоршневих установок (КГУ) різної потужності від 50 кВ до 1500 кВ. Про це стало відомо з повідомлення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

USAID ініціювало цей крок з метою забезпечення стабільного тепло- та енергопостачання в зимовий період. У рамках цієї ініціативи агентство закупило 91 когенераційну установку для 32 міст України та двох університетів. Зараз вже доставлено 57 таких установок.

Згідно з інформацією з Міністерства розвитку громад, ця допомога дозволить теплопостачальним підприємствам згенерувати додатково 56.5 МВт електричної енергії для власних потреб, а також забезпечить теплом близько 1 мільйона громадян та 960 об'єктів соціальної сфери, серед яких школи, лікарні та водоканали.

Допомога від USAID надається в рамках Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ) і є частиною заходів, передбачених Меморандумом про взаєморозуміння між USAID ПЕБ та Міністерством відновлення, підписаним у листопаді 2023 року.

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