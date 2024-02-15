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ВАКС призначив покарання керівникам держпідприємства у Харкові

20:02, 15 лютого 2024
Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі щодо керівництва державного підприємства.
ВАКС призначив покарання керівникам держпідприємства у Харкові
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Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення у справі щодо керівництва державного підприємства за зловживання службовим становищем, про що пресслужба повідомила в четвер, 15 лютого 2024 року.

Колегія суддів ВАКС постановила обвинувальний вирок, яким керівника одного з державних підприємств Харкова та його заступника визнала винуватими у закінченому замаху на заволодіння майном підприємства у розмірі 7 млн грн шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ст. 191 КК України). Зазначені особи за попередньою змовою уклали договори, які фактично не мали наміру виконувати, з товариством, підконтрольним одному з них.

Безпідставно нараховану за цими договорами заборгованість вони намагалися стягнути у межах процедури виконавчого провадження, втім не змогли довести план до кінця з незалежних він них причин.

Суд призначив покарання колишньому директору підприємства у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на державних та комунальних підприємствах, строком на 3 роки з конфіскацією 1/2 належного йому на праві власності майна.

Заступника директора суд засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на державних та комунальних підприємствах, та займатись діяльністю у сфері права строком на 3 роки з конфіскацією 1/2 належного йому на праві власності майна.

Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення. Він набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

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