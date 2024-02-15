ВАКС назначил наказание руководителям госпредприятия в Харькове

Высший антикоррупционный суд вынес приговор по делу в отношении руководства государственного предприятия.

Высший антикоррупционный суд принял решение по делу в отношении руководства государственного предприятия за злоупотребление служебным положением, о чем пресс-служба сообщила в четверг, 15 февраля 2024 года.

Коллегия судей ВАКС постановила обвинительный приговор, которым руководителя одного из государственных предприятий Харькова и его заместителя признала виновными в законченном покушении на завладение имуществом предприятия в размере 7 млн грн путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 5 ст. 27, ст. 191 УК Украины). Указанные лица по предварительному сговору заключили договоры, которые фактически не намеревались выполнять, с обществом, подконтрольным одному из них.

Безосновательно начисленную по этим договорам задолженность они пытались взыскать в рамках процедуры исполнительного производства, впрочем не смогли довести план до конца по независящим от них причинам.

Суд назначил наказание бывшему директору предприятия в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственных и коммунальных предприятиях, сроком на 3 года с конфискацией 1/2 принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Заместителя директора суд приговорил к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственных и коммунальных предприятиях, и заниматься деятельностью в сфере права сроком на 3 года с конфискацией 1/2 принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения. Он вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции.

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