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  1. В Украине

USAID передало Украине 57 мини-ТЭЦ

20:22, 15 февраля 2024
Украина получила от USAID 57 когенерационных установок для тепло- и энергоснабжения.
USAID передало Украине 57 мини-ТЭЦ
Источник фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
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Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине 57 когенерационных газопоршневых установок (КГУ) различной мощности от 50 кВ до 1500 кВ. Об этом стало известно из сообщения Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

USAID инициировало этот шаг с целью обеспечения стабильного тепло- и энергоснабжения в зимний период. В рамках этой инициативы агентство закупило 91 когенерационную установку для 32 городов Украины и двух университетов. Сейчас уже доставлено 57 таких установок.

Согласно информации из Министерства развития общин, эта помощь позволит теплоснабжающим предприятиям сгенерировать дополнительно 56.5 МВт электрической энергии для собственных нужд, а также обеспечит теплом около 1 миллиона граждан и 960 объектов социальной сферы, среди которых школы, больницы и водоканалы.

Помощь от USAID предоставляется в рамках Проекта энергетической безопасности (ПЭБ) и является частью мероприятий, предусмотренных Меморандумом о взаимопонимании между USAID ПЭБ и Министерством восстановления, подписанным в ноябре 2023 года.

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