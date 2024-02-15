Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса

В декабре 2023 года Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны».

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 21 декабря Парламент принял законопроект №7457 об использовании в медицине лекарств на основе каннабиса.

По словам народной депутатки Марии Мезенцевой, сегодня более 70% украинцев поддерживают легализацию медицинского каннабиса в лечебных целях, а около шести миллионов пациентов нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса.

Ранее мы подробно описывали текст законопроекта в окончательной редакции профильного Комитета. Перечень болезней и состояний для назначения лекарств утвердит Минздрав.

Каким будет «жизненный цикл» лекарств и как лекарства будут попадать к пациентам также рассказали в Минздраве.

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