На Київщині трагічно загинув чоловік, який розпалював котел: що відомо

Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік розпалював котел та вилив в нього легкозаймисту рідину.

Джерело фото: Департамент комунікації Нацполіції України

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У Броварах загинув чоловік через недотримання правил безпеки. Про це повідомили у поліції Київщини 15 лютого.

Правоохоронці попередньо встановили, що 55-річний чоловік самостійно розпалював котел та вилив в нього легкозаймисту рідину. Внаслідок чого розпочалося поширення полум’я, яке перекинулося на загиблого.

Остаточна причина інциденту буде відома після проведення відповідної експертизи, зазначили у поліції.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Раніше ми писали про те, що у Києві у бойлерній згорів автомобіль.

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