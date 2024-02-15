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У Києві затримали посадовця Мінкульту за вимагання $3300 за вивезення антикварної зброї за кордон

21:46, 15 лютого 2024
Посадовця Міністерства культури викрито на хабарництві за обіцянку сприяти у безперешкодному вивезенні антикваріату за кордон.
У Києві затримали посадовця Мінкульту за вимагання $3300 за вивезення антикварної зброї за кордон
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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У результаті процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва був викритий посадовець адміністративного Управління Міністерства культури та інформаційної політики України за фактом вимагання та одержання хабаря у розмірі 3300 доларів США з метою впливу на рішення третіх осіб. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, посадовець Міністерства вимагав та отримав від особи 3300 доларів за сприяння у безперешкодному вивезенні антикварної холодної зброї за кордон поза митним контролем та без необхідних документів.

Під час отримання другої частини хабаря у розмірі 3000 доларів посадовця було затримано за статтею 208 КПК України. Ще 300 доларів він отримав раніше.

Наразі розглядається питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу. Згідно з частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України, за цим злочином може бути передбачено покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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