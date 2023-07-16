Какие криптовалюты самые популярные в европейских странах – список

Самыми популярными криптовалютами в Украине есть ApeX (APEX), 1inch (1INCH) и Kaspa (KAS). Об этом говорится в исследовании CoinGecko.
Топ криптовалют в Европе 2023 года
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии это Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Not Financial Advice (NFAI).
В Нидерландах это Fuse (FUSE), Bone ShibaSwap (BONE) и Cellframe (CELL).
В Польше это Ethereum (ETH), XEN Crypto (XEN) и HEX (HEX).
В Германии это Saitama (SAITAMA), Radix (XRD) и Optimism (OP).
Во Франции это Conflux (CFX), Blur (BLUR) и Gala (GALA).
В Словении это Optimus AI (OPTI), Kaspa (KAS) и Dimitra (DMTR).
В Румынии это MultiversX (EGLD), Saitama (SAITAMA) и STEPN (GMT).
В Украине это ApeX (APEX), 1inch (1INCH) и Kaspa (KAS).
В Испании это Fuse (FUSE), VitaDAO (VITA) и Ordi (ORDI).
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