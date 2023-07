Ученые обнаружили невероятное место, которое знаменует собой новую главу в истории Земли

Ученые обнаружили место, которое, по их словам, лучше всего представляет предполагаемую новую эпоху, называемую антропоценом, — важный и крупный шаг к изменению официальной хронологии истории Земли, передает CNN.

Они обнаружили уникальный геологический объект, который, по их мнению, является наиболее важным свидетельством предполагаемой эпохи, получившей название «антропоцен». Этот термин был введен в 2000 году для описания масштабного воздействия человеческой деятельности на мир и стал широко применяемым в академической среде.

«Когда 8 миллиардов человек оказывают влияние на планету, последствия неизбежны», - говорит Колин Уотерс, почетный профессор школы географии, геологии и окружающей среды Лестерского университета и председатель рабочей группы по антропоцену.

AWG группа из 35 выдающихся геологов с 2009 года систематически работает над включением антропоцена в официальную хронологию Земли. В 2016 году они определили начало антропоцена примерно в 1950 году, когда испытания ядерного оружия привели к повсеместному распространению геохимических следов по всей планете. С тех пор исследователи изучили 12 потенциальных мест, которые могут предоставить ключевые доказательства в пользу их предложения, и девять из них были представлены на обсуждение.

«Мы перешли в это новое состояние Земли, и это должно быть определено новой геологической эпохой», - добавил Уотерс.

Во вторник ученые объявили о фантастическом геологическом объекте - Кроуфордском озере в Онтарио Канада. Согласно их исследованиям, это озеро наилучшим образом отображает геологические изменения, связанные с антропоценом.

Однако не все в научном мире разделяют мнение о том, что антропоцен является полноценной геологической эпохой или что у исследователей имеется достаточное количество доказательств для его официального признания.

Геологическая временная шкала служит основой для нашего понимания истории Земли, простирающейся на 4,5 миллиарда лет. Геологи делят эту историю на эоны, эры, периоды, эпохи и века, где эоны охватывают самые продолжительные периоды времени, а века - самые короткие.

Сегодня человечество находится в периоде, который называется Мегхалая. Он является частью эпохи голоцена, начавшейся около 11 700 лет назад в результате отступления ледников и ледяных шапок после последнего ледникового периода. Голоцен входит в четвертичный период, который, в свою очередь, является подразделением кайнозойской эры. Кайнозойская эра, в свою очередь, включает фанерозойскую эру, охватывающую период с 539 миллионов лет назад и до настоящего времени.

