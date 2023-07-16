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Вчені виявили неймовірне місце, яке знаменує собою новий розділ історії Землі

19:19, 16 липня 2023
Вчені повідомили про захоплююче відкриття, яке розкриває новий розділ історії планети.
Вчені виявили неймовірне місце, яке знаменує собою новий розділ історії Землі
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Вчені виявили місце, яке, за їхніми словами, найкраще представляє передбачувану нову епоху, яку називають антропоценом, — важливий і великий крок до зміни офіційної хронології історії Землі, передає CNN.

Вони виявили унікальний геологічний об'єкт, який, на їхню думку, є найбільш важливим свідченням передбачуваної епохи, яка отримала назву антропоцен. Цей термін було введено в 2000 році для опису масштабного впливу людської діяльності на світ і став широко застосовуваним в академічному середовищі.

«Коли 8 мільярдів людей впливають на планету, наслідки неминучі», - каже Колін Уотерс, почесний професор школи географії, геології та навколишнього середовища Лестерського університету та голова робочої групи з антропоцену.

AWG група з 35 видатних геологів з 2009 року систематично працює над включенням антропоцену до офіційної хронології Землі. У 2016 році вони визначили початок антропоцену приблизно в 1950 році, коли випробування ядерної зброї призвели до поширення геохімічних слідів по всій планеті. З того часу дослідники вивчили 12 потенційних місць, які можуть надати ключові докази на користь їхньої пропозиції, і дев'ять із них були представлені на обговорення.

«Ми перейшли в цей новий стан Землі, і це має бути визначено новою геологічною епохою», - додав Уотерс.

У вівторок вчені повідомили про фантастичний геологічний об'єкт - Кроуфордське озеро в Онтаріо, Канада. За їхніми дослідженнями, це озеро найкраще відображає геологічні зміни, пов'язані з антропоценом.

Однак не всі в науковому світі поділяють думку про те, що антропоцен є повноцінною геологічною епохою або що дослідники мають достатню кількість доказів для його офіційного визнання.

Геологічна тимчасова шкала служить основою для нашого розуміння історії Землі, що тягнеться на 4,5 мільярда років. Геологи ділять цю історію на еони, ери, періоди, епохи та століття, де еони охоплюють найтриваліші періоди часу, а століття – найкоротші.

Сьогодні людство знаходиться у періоді, який називається Мегхалай. Він є частиною епохи голоцену, що почалася близько 11 700 років тому внаслідок відступу льодовиків та крижаних шапок після останнього льодовикового періоду. Голоцен входить у четвертинний період, який, у свою чергу, є підрозділом кайнозойської ери. Кайнозойська епоха, у свою чергу, включає фанерозойскую епоху, що охоплює період із 539 мільйонів років тому й до нашого часу.

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