Які криптовалюти найпопулярніші в європейських країнах – список

Найпопулярнішими криптовалютами в Україні є ApeX (APEX), 1inch (1INCH) і Kaspa (KAS). Про це йдеться у досліджені CoinGecko.
Топ криптовалют в Європі 2023 року
У Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії це Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) і Not Financial Advice (NFAI).
У Нідерландах це Fuse (FUSE), Bone ShibaSwap (BONE) і Cellframe (CELL).
У Польщі це Ethereum (ETH), XEN Crypto (XEN) і HEX (HEX).
У Німеччині це Saitama (SAITAMA), Radix (XRD) і Optimism (OP).
У Франції це Conflux (CFX), Blur (BLUR) і Gala (GALA).
У Словенії це Optimus AI (OPTI), Kaspa (KAS) і Dimitra (DMTR).
У Румунії це MultiversX (EGLD), Saitama (SAITAMA) і STEPN (GMT).
В Україні це ApeX (APEX), 1inch (1INCH) і Kaspa (KAS).
В Іспанії це Fuse (FUSE), VitaDAO (VITA) і Ordi (ORDI).
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