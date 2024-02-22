К кому украинцы относятся наиболее дружественно, а в каких странах разочаровались: подробности

По результатам социологического исследования украинцы относятся к США и Польше менее дружелюбно.

Источник фото: 24tv

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в феврале 2024 года, большинство украинцев продолжают считать дружественными к Украине США и Великобританию (по 81%), Германию (80%), Польшу и Литву (по 79%), Канаду (78%), Францию (70%) и Японию (55%).

Что касается Польши, она остается страной, которую большинство украинцев воспринимает дружественной, но положительная оценка уменьшилась с 94% до 79% по сравнению с прошлым годом. Также наблюдается снижение процента тех, кто считает Польшу однозначно дружественной, с 79% до 33%.

Что касается США, для большинства украинцев они остаются дружественной страной, но процент тех, кто говорит об однозначной дружественности, уменьшился с 61% в июне до 35% сейчас, зато больше выбирают вариант "скорее дружественная".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.