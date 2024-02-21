Переговорная рамка о вступлении Украины в ЕС, вероятно, начнется после европейских выборов – Урсула фон дер Ляен

В Европейской комиссии предполагается, что переговорные рамки будут готовы после евровыборов.

Источник фото: president.gov.ua

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предположила, что так называемая переговорная рамка о вступлении Украины в ЕС будет готова после европейских выборов, которые пройдут в июне 2024 года.

«Мы отлично продвигаемся в процессе скрининга. Это очень хорошо. И мы все еще работаем над переговорными рамками. Я предполагаю, что они не будут готовы к европейским выборам, а после них, потому что, учитывая развитие разных переговорных позиций, это займет время. Но я думаю, что летом – в начале лета мы будем готовы», – сказала фон дер Ляен, которую цитирует «Радио Свобода».

Согласование переговорных рамок – один из этапов, необходимый для фактического начала переговоров о вступлении в ЕС. Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов, комментируя заявление президентки Еврокомиссии, подчеркнул, что ранее было согласовано с Еврокомиссией, что переговорные рамки будут приняты в марте.

«Март был озвучен в отношении обоих вопросов и представления отчета, и подготовки рамки. Поэтому в ближайшее время, я думаю, что Европейская комиссия в лице ее президента сможет непосредственно руководству нашего государства объяснить, как это будет происходить. По состоянию на сегодняшний день у нас не было никаких оснований сомневаться в деятельности тех условий, которые ранее были достигнуты», – сказал Ченцов.

Также он отметил, что «в любом случае темпы продвижения Украины в ЕС значительно быстрее обычных».

Европейский совет 14 декабря решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз, а также предоставил Грузии статус кандидата в члены ЕС.

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