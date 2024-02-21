Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Допуск кандидатов для участия в конкурсе на должности судей апелляционных судов состоится 4 марта

ВККС будет работать в составе сразу пяти коллегий.

Перезагрузка Бюро экономической безопасности – Комитет избрал для одобрения вариант Кабмина

Налоговый комитет Рады рекомендовал принять законопроект о переаттестации работников БЭБ после прекращения военного положения, но руководство будут переизбирать сразу.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда необходимо обязательно провести в 2024 году – ВАКС

В 2024 году истекает срок полномочий Общественного совета международных экспертов.

Кассационный хозяйственный суд признал злоупотреблением правами и неуважением ссылку адвоката на «вывод» искусственного интеллекта ChatGPT

Судьи КХС Верховного Суда решили, что адвокат, обращаясь за разъяснением их решения, поставил под сомнение их судейское усмотрение тем, что сослался на толкование, сделанное ChatGPT.

Депутаты предлагают ввести тотальную систему видеонаблюдения за гражданами и сбор их персональных данных

Народные депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об идентификации граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании), оцифрованный образ лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

  1. В мире

Переговорная рамка о вступлении Украины в ЕС, вероятно, начнется после европейских выборов – Урсула фон дер Ляен

18:35, 21 февраля 2024
В Европейской комиссии предполагается, что переговорные рамки будут готовы после евровыборов.
Переговорная рамка о вступлении Украины в ЕС, вероятно, начнется после европейских выборов – Урсула фон дер Ляен
Источник фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предположила, что так называемая переговорная рамка о вступлении Украины в ЕС будет готова после европейских выборов, которые пройдут в июне 2024 года.

«Мы отлично продвигаемся в процессе скрининга. Это очень хорошо. И мы все еще работаем над переговорными рамками. Я предполагаю, что они не будут готовы к европейским выборам, а после них, потому что, учитывая развитие разных переговорных позиций, это займет время. Но я думаю, что летом – в начале лета мы будем готовы», – сказала фон дер Ляен, которую цитирует «Радио Свобода».

Согласование переговорных рамок – один из этапов, необходимый для фактического начала переговоров о вступлении в ЕС. Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов, комментируя заявление президентки Еврокомиссии, подчеркнул, что ранее было согласовано с Еврокомиссией, что переговорные рамки будут приняты в марте.

«Март был озвучен в отношении обоих вопросов и представления отчета, и подготовки рамки. Поэтому в ближайшее время, я думаю, что Европейская комиссия в лице ее президента сможет непосредственно руководству нашего государства объяснить, как это будет происходить. По состоянию на сегодняшний день у нас не было никаких оснований сомневаться в деятельности тех условий, которые ранее были достигнуты», – сказал Ченцов.

Также он отметил, что «в любом случае темпы продвижения Украины в ЕС значительно быстрее обычных».

Европейский совет 14 декабря решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз, а также предоставил Грузии статус кандидата в члены ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Степан Домусчі
    Степан Домусчі
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду