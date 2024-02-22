В разведке сообщили, способна ли россия к наступлению на Киев

ГУР: Пока у россиян нет стратегического резерва, хотя они пытаются его создать.

В настоящее время у рф нет сил, чтобы начать мощную наступательную операцию на западном стратегическом направлении, в том числе и на Киев. Об этом сказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина".

"Когда мы говорим о проведении стратегической операции, то однозначно рф на двух направлениях сейчас проводить не может. Какими категориями мы оперируем. Во-первых, до начала войны были определены стратегические направления для войск россии, которые в принципе и остаются, и определено, что такова стратегическая операция", - сказал Скибицкий.

Он пояснил, что рф определила два таких направления в Украине:

- юго-западное стратегическое направление (города, где сейчас идут активные боевые действия - ответственность южного военного округа;

- Западное стратегическое направление (Харьков, Сумы, Чернигов, Киевская область) – зона ответственности западного военного округа.

И сегодня враг может наступать только на одном таком направлении. На масштабные операции у россиян нет сил. Тем не менее, они пытаются создать нужные резервы, говорит Скибицкий.

"На сегодняшний день рф продолжает стратегическую операцию только на одном направлении. У нее нет ни войск, ни сил, ни средств, чтобы проводить мощную наступательную операцию на западном стратегическом направлении. Резерва стратегического сейчас нет в рф, они пытаются его создать. Все, что создавалось, сразу заводилось на нашу территорию. 18-я армия, 25-я армия, 3-й армейский корпус - они все воюют, резерва нет", - говорит Вадим Скибицкий.

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