Допуск кандидатов для участия в конкурсе на должности судей апелляционных судов состоится 4 марта

Высшая квалификационная комиссия судей осуществит процедуру допуска кандидатов к участию в конкурсе на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов 4 марта.
Соответствующие решения Комиссия будут принимать в составе пяти коллегий. Заседания коллегий начнутся в 10:00.
Список кандидатів на розгляді колегії № 1
Список кандидатів на розгляді колегії № 2
Список кандидатів на розгляді колегії № 3
Список кандидатів на розгляді колегії № 4
Список кандидатів на розгляді колегії № 5
Напомним, что 14 сентября 2023 года ВККС объявила конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов всех трех юрисдикций.
Документы для участия в конкурсе подали 2074 кандидата.
Автор: Вячеслав Хрипун
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