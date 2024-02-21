Допуск кандидатов для участия в конкурсе на должности судей апелляционных судов состоится 4 марта

ВККС будет работать в составе сразу пяти коллегий.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей осуществит процедуру допуска кандидатов к участию в конкурсе на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов 4 марта.

Соответствующие решения Комиссия будут принимать в составе пяти коллегий. Заседания коллегий начнутся в 10:00.

Список кандидатів на розгляді колегії № 1

Список кандидатів на розгляді колегії № 2

Список кандидатів на розгляді колегії № 3

Список кандидатів на розгляді колегії № 4

Список кандидатів на розгляді колегії № 5

Напомним, что 14 сентября 2023 года ВККС объявила конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов всех трех юрисдикций.

Документы для участия в конкурсе подали 2074 кандидата.

Автор: Вячеслав Хрипун

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