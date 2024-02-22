У Рівному від чадного газу постраждала сім'я – госпіталізовано чотирьох дітей

Подія трапилася у одному з житлових будинків.

Джерело фото: depositphotos.com

У місті Рівному до місцевої лікарні госпіталізували жінку та чотирьох дітей з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом».

Як зазначили у ДСНС України, подія трапилася у одному з житлових будинків.

Рятувальники наголошують, що чадний газ часто називають «тихим вбивцею». Адже він абсолютно невідчутний для людини і разом з тим навіть у невеликій концентрації може призвести до отруєння і смерті.

Для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад — детектор чадного газу.

У ДСНС пояснили, які прилади можуть спричинити отруєння чадним газом:

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