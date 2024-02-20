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  1. В Украине

Заявки на поставку продуктов для военных частей цифровизируют

23:59, 20 февраля 2024
Если раньше военные части напрямую коммуникировали с поставщиками относительно заказа, то сейчас эту функцию заберет на себя Государственный оператор тыла.
Заявки на поставку продуктов для военных частей цифровизируют
Источник фото: Укринформ
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«Государственный оператор тыла» разработал IT-решения для заявок на поставку продуктов питания военным частям. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Как отмечается, основная цель этого нововведения – автоматизация процессов и консолидация данных в пределах Минобороны.

В государственном предприятии объяснили, что одним из отличий нового подхода к обеспечению ВСУ питанием является распределение ролей в рамках системы снабжения. Если раньше военные части напрямую коммуникировали с поставщиками относительно заказа, то сейчас эту функцию заберет на себя ГОТ.

Как будет построен процесс взаимодействия:

  1. Заявки формируются военными частями за месяц и уточняются за неделю до поставки.
  2. Заявки посылаются ГОТ через автоматизированную IT-систему.
  3. ГОТ агрегирует заявки, определяет перечни и объемы для поставки в разрезе регионов.
  4. ГОТ распределяет заявки между поставщиками.

«Такой подход позволит накапливать объективные данные по объемам заказа в разрезе воинских частей, повысит прозрачность и подотчетность процесса, а также минимизирует потенциальные коррупционные риски», - убеждены в Минобороны.

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