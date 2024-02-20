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КУС ВС пришел к выводу о правильности квалификации действий лица, предъявившего заведомо поддельный военный билет для проверки работникам ГПСУ, по ч. 4 ст. 358 УК Украины

16:51, 20 февраля 2024
Использование заведомо поддельного документа является оконченным преступлением с момента, когда документ предъявлен виновным лицом, независимо от того, удалось ли ему достичь поставленных целей.
КУС ВС пришел к выводу о правильности квалификации действий лица, предъявившего заведомо поддельный военный билет для проверки работникам ГПСУ, по ч. 4 ст. 358 УК Украины
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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда сделал вывод о правильности квалификации действий лица, предъявившего заведомо поддельный военный билет для проверки работникам ГПСУ, по ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо подложного документа).

Согласно ч. 4 ст. 358 УК Украины ответственность наступает за использование заведомо подложного документа, который может быть совершен одним из двух способов: 1) предъявление документа; 2) представление документа. При предъявлении документа лицо, выдавая подлог за настоящий документ, знакомит с его содержанием других лиц. Поддельный документ остается во владении виновного.

Использование заведомо поддельного документа является оконченным преступлением с момента, когда документ предъявлен виновным лицом, независимо от того, удалось ли ему достичь поставленных целей.

К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

Відповідно до обставин кримінального провадження засуджений сам пред’явив завідомо підроблений військовий квиток для перевірки працівникам прикордонної служби, що утворює склад злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

ККС ВС відхилив твердження засудженого про те, що він не знав, що документ є підробленим і не мав умислу на використання підробленого документа, як таке, що суперечить установленим судом фактичним обставинам кримінального провадження з огляду на таке.

Відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57, у період воєнного стану заборонено виїзд за межі країни осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Згідно з Правилами військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних і резервістів із місця проживання без дозволу керівника відповідного ТЦК та СП. Тобто засуджений був обізнаний із правилами військового обов’язку й установленими у зв’язку із цим обмеженнями.

Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного – це документ, що посвідчує його особу та видається, зокрема, у разі, якщо за результатами медичного огляду громадянин України непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час (до підтвердження цього рішення під час повторного медичного огляду), підлягає взяттю на облік військовозобов’язаних.

Суди встановили, що в тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного міститься запис про те, що засуджений визнаний обмежено придатним до військової служби, про що останньому було відомо. Водночас засуджений, пред’являючи для перевірки прикордонній службі військовий квиток, який містив відомості про його непридатність до військової служби за станом здоров’я, усвідомлював, що такий квиток містить неправдиві відомості, а отже є підробленим.

Ознайомитись з постановою ККС ВС від 18 січня 2024 року у справі № 715/2635/22 можна за посиланням.

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