Перетин кордону за підробленими даними про непридатність до служби, - Верховний Суд підтвердив засудження чоловіка

Використання завідомо підробленого документа є закінченим злочином з моменту, коли документ пред’явлено винною особою, незалежно від того, чи вдалося їй досягти поставленої мети.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду зробив висновок про правильність кваліфікації дій особи, яка пред’явила завідомо підроблений військовий квиток для перевірки працівникам ДПСУ, за ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа).

Згідно із ч. 4 ст. 358 КК України відповідальність настає за використання завідомо підробленого документа, що може бути вчинене одним із двох способів: 1) пред’явлення документа; 2) подання документа. При пред’явленні документа особа, видаючи підробку за справжній документ, знайомить з його змістом інших осіб. Підроблений документ залишається у володінні винного.

Використання завідомо підробленого документа є закінченим злочином з моменту, коли документ пред’явлено винною особою, незалежно від того, чи вдалося їй досягти поставленої мети.

Такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду.

Відповідно до обставин кримінального провадження засуджений сам пред’явив завідомо підроблений військовий квиток для перевірки працівникам прикордонної служби, що утворює склад злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

ККС ВС відхилив твердження засудженого про те, що він не знав, що документ є підробленим і не мав умислу на використання підробленого документа, як таке, що суперечить установленим судом фактичним обставинам кримінального провадження з огляду на таке.

Відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57, у період воєнного стану заборонено виїзд за межі країни осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Згідно з Правилами військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних і резервістів із місця проживання без дозволу керівника відповідного ТЦК та СП. Тобто засуджений був обізнаний із правилами військового обов’язку й установленими у зв’язку із цим обмеженнями.

Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного – це документ, що посвідчує його особу та видається, зокрема, у разі, якщо за результатами медичного огляду громадянин України непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час (до підтвердження цього рішення під час повторного медичного огляду), підлягає взяттю на облік військовозобов’язаних.

Суди встановили, що в тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного міститься запис про те, що засуджений визнаний обмежено придатним до військової служби, про що останньому було відомо. Водночас засуджений, пред’являючи для перевірки прикордонній службі військовий квиток, який містив відомості про його непридатність до військової служби за станом здоров’я, усвідомлював, що такий квиток містить неправдиві відомості, а отже є підробленим.

Ознайомитись з постановою ККС ВС від 18 січня 2024 року у справі № 715/2635/22 можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.