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  1. В Україні

Через розстріл українських військовополонених в Авдіївці Лубінець звернувся до ООН і Червоного Хреста

21:55, 20 лютого 2024
Окупанти спочатку обіцяли евакуювати поранених українських бійців, надати медичну допомогу для подальшого обміну.
Через розстріл українських військовополонених в Авдіївці Лубінець звернувся до ООН і Червоного Хреста
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Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець закликає установи Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста зафіксувати факт скоєння російськими загарбниками воєнного злочину та з'ясувати обставини розстрілу українських військовополонених поблизу Авдіївки. Про це він написав у Телеграм.

Лубінець підкреслив, що вихід українських військових із Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування з боку російської армії, через що не залишалось шансів для повторних спроб евакуації поранених бійців.

"Через повне оточення опорного пункту Зеніт командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною. Діалог був щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів та правил ведення, які захищають військовополонених. Окупанти повідомили координаторів цього процесу, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу, а надалі - обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя", - йдеться в повідомленні.

Але насправді російські домовленості виявилися пасткою для поранених українців.

"Що трапилося після цих домовленостей, ми побачили на оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції Зеніт. Родини Захисників розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника — загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена", - додає Лубінець.

Омбудсмен повідомляє, що терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину й з’ясування всіх обставин.

"Зауважу, що це не вперше, коли рф грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених. Закликаю весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для рф не існує законів і домовленостей. Вони сприймають лише силу", - зазначає Омбудсмен.

Раніше ми писали, що російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених.

Також повідомлялося, що Україна розпочала розслідування розстрілу військовополонених.

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