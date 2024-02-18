Російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених: відео

Російські окупанти знову порушили міжнародні норми гуманного поводження на сході України.

Російські окупанти знову порушили міжнародні норми гуманного поводження у зоні конфлікту на сході України. Сьогодні, 18 лютого, вони виконали кривавий акт, розстрілявши двох українських захисників, які опинилися у полоні.

Повідомлення про цей трагічний випадок надійшло від Сухопутних військ ЗСУ через канал у Telegram. За його змістом, російські військові, що діють у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", знову проявили свою жорстокість і байдужість до міжнародного гуманітарного права, вбивши двох українських військовополонених.

Оперативно-стратегічне угруповання "Хортиця", також відоме як Східне угруповання військ, охоплює значні території Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи місто Бахмут. Цей район залишається одним із найгарячіших точок на сході України, де тривають бої та порушення прав людини з боку російських окупантів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.