Российские оккупанты снова нарушили международные нормы гуманного обращения на востоке Украины.

Российские оккупанты снова нарушили международные нормы гуманного обращения в зоне конфликта на востоке Украины. Сегодня, 18 февраля, они выполнили кровавый акт, расстреляв двух украинских защитников, которые оказались в плену.

Сообщение об этом трагическом случае поступило от Сухопутных войск ВСУ через канал в Telegram. По его содержанию, российские военные, действующие в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", снова проявили свою жестокость и равнодушие к международному гуманитарному праву, убив двух украинских военнопленных.

Оперативно-стратегическая группировка "Хортица", также известная как Восточная группировка войск, охватывает значительные территории Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая город Бахмут. Этот район остается одним из самых горячих точек на востоке Украины, где продолжаются бои и нарушения прав человека со стороны российских оккупантов.

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