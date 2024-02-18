Кадровый голод в Украине: в Раде назвали причины и возможные пути решения проблемы

Украина имеет рекордный дефицит рабочих рук по определенным специальностям.

Источник фото: rada.gov.ua

В Украине существует "катастрофический" дефицит рабочей силы по определенным специальностям на производстве является чрезвычайно большим, даже по сравнению с прошлым. Обусловлено это тем, что многие люди выехали за границу, а часть жителей страны ушла на фронт или нуждается в реабилитации после ранений, - пояснил народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью Укринформу.

"По кадрам - это катастрофа, у нас дефицит рабочей силы по определенным специальностям на производстве бешеный, такого не было никогда. Это естественно, очень много людей уехали, очень много людей ушли на фронт, находятся в больницах на реабилитации, и не успевает программа переквалификации. И даже сейчас, когда мы говорим о том, что ветераны могут трудоустраиваться, заполнять эти вакансии, все равно будет определенный временной лаг, который будет создавать объем безработицы", - сказал Наталуха.

Он также отметил наличие устаревших советских норм, которые усложняют ситуацию на рынке труда. По его словам, проект закона об отмене разрешения на работу для иностранцев может облегчить ситуацию с кадрами.

"На самом деле работы хватает, дефицит кадров очень большой, сидеть просто на социальной выплате для безработных, мне кажется, это неответственно. Я не могу представить условия, при которых ты теперь можешь позволить себе не работать. У нас есть еще абсолютно бессмысленные советские нормы - вот как раз коллега в комитете Ярослав Юрчишин зарегистрировал проект закона об отмене разрешения на работу при трудоустройстве иностранцев", - добавил Наталуха.

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