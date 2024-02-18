Пособие на проживание для ВПЛ: кто имеет право на продление выплат

С 1 марта 2024 года выплаты будут продлены для большинства нынешних получателей, относящихся к наиболее уязвимым категориям.

С 1 марта 2024 года выплаты будут продлены для большинства нынешних получателей, относящихся к наиболее уязвимым категориям. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Чтобы поддержать их, еще на 6 месяцев, автоматически, продолжаются выплаты для ВПЛ, которые не имеют возможности работать, а именно:

для пенсионеров, у которых по состоянию на 1 января 2024 размер пенсии не превышает 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность);

лиц с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей (подробный перечень – в постановлении);

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

Однако значительное количество ВПЛ также смогут получить выплаты еще на 6 месяцев после подачи нового заявления.

Право на продление выплаты еще на 6 месяцев по заявлению имеют:

малолетний ребенок, прибывший в новое общество без сопровождения законного представителя;

беременная женщина после 30-й недели беременности (27-й недели беременности – для женщин, отнесенных к I-IV категориям лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС);

человек, утративший трудоспособность, но не имеющий права на пенсионную выплату и/или получающий государственную социальную помощь (при условии, что среднемесячный совокупный доход на одного человека в такой семье не превышает 9 444 грн.).

Государство оказывает дополнительную поддержку родителям, не имеющим возможности работать, ухаживая за детьми. Поэтому по заявлению помощь будет продолжаться, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9444 грн.

для лиц трудоспособного возраста, не работающих и ухаживающих за ребенком до 14 лет;

или семей, в которых воспитывается трое и более детей младше 18 лет (при этом все дети проживают в семье и не воспитываются в интернатных учреждениях).

Такие семьи получат помощь, если проживают на территории, где ведутся возможные ли боевые действия.

Семьи, проживающие в условно безопасных регионах Украины, но в этих населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детский сад, а обучение в школе происходит онлайн или в смешанном формате (офлайн и онлайн) – также могут подать заявление и получать выплаты в течение следующих полугода.

Также по заявлению помощь продолжается:

если человек трудоспособного возраста не работает, но зарегистрировался в центре занятости как безработный или ищущий работу, и при этом в семье есть дети, которые посещают садики, школы, учатся в заведениях профессиональной (профессионально-технической), профессиональной и высшего образования.

Также право на продление выплаты еще на 6 мес. по заявлению имеют лица:

которые ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет, лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, лицом, достигшим 80-летнего возраста, или за тяжелобольным ребенком;

Во всех этих случаях помощь будет назначаться на всех лиц из числа ВПЛ в такой семье, но другие члены семьи, которые не работают, должны зарегистрироваться в центре занятости. Если они этого не сделают, выплата пособия прекращается через месяц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.