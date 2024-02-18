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Студенты Института журналистики КНУ им. Тараса Шевченко требуют уволить преподавателя Никиту Василенко

14:46, 18 февраля 2024
Студенты пожаловались на сексизм со стороны преподавателя и просят уволить его с должности.
Студенты Института журналистики КНУ им. Тараса Шевченко требуют уволить преподавателя Никиту Василенко
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Студенты Учебно-научного института журналистики КНУ им. Тараса Шевченко пожаловались уполномоченному Верховной Рады по правам человека на сексизм со стороны преподавателя Никиты Василенко. Об этом рассказала студентка и военнослужащая Оксана Паращак в комментарии hromadske.

Преподавателю вынесли выговор, однако студенты требуют его увольнения.

Паращак отметила, что в прошлом году летом студенты обратились с письмом к директору института Владимиру Ризуну. В частности, в нем студенты жаловались на «откровенную пророссийскую и сексистскую позицию» Василенко и просили уволить его с должности преподавателя института.

«Преподаватель злоупотребляет сексистскими комментариями в сторону студенток. Во время полномасштабной войны рф против Украины указанный преподаватель рассказывает студентам на занятиях о «величии россии», — говорится в письме, которое подписали более 170 студентов НИЖ.

По словам Пращак, тогда Ризун заявил, что не имеет полномочий квалифицировать доказательства как нарушения, а также признал, что не смотрел видео и не слушал аудио доказательства поведения с признаками дискриминации. Далее студенты обратились к уполномоченному по правам человека Дмитрию Лубинцу.

Студентка отметила, что омбудсмен в январе ответил, что постоянная комиссия Ученого совета КНУ имени Тараса Шевченко по вопросам этики создала рабочую группу, чтобы разобраться в вопросах сексизма.

Комиссия признала факты нарушений этики и то, что формальный подход руководства, Ученого совета и студенческого парламента ННИЖ к этим нарушениям привели к репутационным потерям института и университета в целом. На основании выводов комиссии Василенко и главы кафедры, на которой он работает, вынесли выговор.

В студпарламенте ННИЖ также обнародовали свою позицию. Там отметили, что категорически осуждают позицию и высказывания Никиты Василенко и считают недопустимой его работу в должности преподавателя.

«Со своей стороны обещаем сделать все возможное, чтобы справедливость победила», - говорится в сообщении.

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