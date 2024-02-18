Студенти Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка вимагають звільнити викладача Микиту Василенка

Студенти поскаржилися на сексизм з боку викладача та просять звільнити його із посади.

Студенти Навчально-наукового інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка поскаржилися уповноваженому Верховної Ради з прав людини на сексизм з боку викладача Микити Василенка. Про це розповіла студентка та військовослужбовиця Оксана Паращак у коментарі hromadske.

Викладачу винесли догану, однак студенти вимагають його звільнення.

Паращак зазначила, що минулого року влітку студенти звернулися з листом до директора інституту Володимира Різуна. Зокрема, у ньому студенти скаржилися на «відверту проросійську та сексистську позицію» Василенка та просили звільнити його із посади викладача інституту.

«Викладач зловживає сексистськими коментарями в бік студенток. У час повномасштабної війни рф проти України зазначений викладач розповідає студентам на заняттях про «велич росії», — йдеться у листі, який підписали понад 170 студентів ННІЖ.

За словами Пращак, тоді Різун заявив, що не має повноваження кваліфікувати докази як порушення, а також визнав, що не дивився відео та не слухав аудіо докази поведінки з ознаками дискримінації. Тож далі студенти звернулися до уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця.

Студентка зазначила, що омбудсмен у січні відповів, що постійна комісія Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка з питань етики створила робочу групу аби розібратися у питаннях щодо сексизму.

Комісія визнала факти порушень етики й те, що формальний підхід керівництва, Вченої ради та студентського парламенту ННІЖ до цих порушень призвели до репутаційних втрат інституту та університету загалом. На підставі висновків комісії Василенку та очільниці катедри, на якій він працює, винесли догану.

У студпарламенті ННІЖ також оприлюднили свою позицію. Там зауважили, що категорично засуджують позицію та висловлювання Микити Василенка і вважають неприпустимим його роботу на посаді викладача.

«Зі свого боку обіцяємо зробити все можливе, щоб справедливість перемогла», — йдеться у повідомленні.

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