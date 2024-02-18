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Допомога на проживання для ВПО: хто має право на продовження виплат

16:18, 18 лютого 2024
З 1 березня 2024 року виплати буде продовжено для більшості нинішніх отримувачів, які належать до найбільш вразливих категорій.
Допомога на проживання для ВПО: хто має право на продовження виплат
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З 1 березня 2024 року виплати буде продовжено для більшості нинішніх отримувачів, які належать до найбільш вразливих категорій.  Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Щоб підтримати їх, ще на 6 місяців, автоматично, продовжуються виплати для ВПО, які не мають можливості  працювати, а саме:

  • для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року  розмір пенсії  не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність);
  • осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей (детальний перелік – у постанові);
  • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з  їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Проте значна кількість ВПО також зможуть отримати виплати ще на 6 місяців, після подання нової заяви.

Право на продовження виплати ще на 6 місяців за заявою мають:

  • малолітня дитина, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника;
  • вагітна жінка після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності – для жінок, яких віднесено до I-IV категорій осіб, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС);
  • людина, яка втратила працездатність, але не має права на пенсійну виплату та /або отримує державну соціальну допомогу (за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9 444 грн.

Держава надає додаткову підтримку батькам, які не мають можливості працювати, доглядаючи дітей. Тому за заявою допомога продовжуватиметься, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9444 грн:

  • для осіб працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років;
  • або сімей, у яких виховується троє і більше дітей до 18 років (при цьому всі діти проживають в сім’ї і не виховуються в інтернатних закладах).

Такі сім’ї отримають допомогу, якщо проживають на території, де ведуться чи можливі бойові дії.

Родини, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячого садочка, а навчання у школі відбувається онлайн або в змішаному форматі (офлайн та онлайн) – також можуть подати заяву і отримувати виплати протягом наступних півроку.

Також за заявою допомога продовжується:

  • якщо людина працездатного віку не працює, але зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна чи така, що шукає роботу, і при цьому в сім’ї є діти, які відвідують садочки, школи, навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Також право на продовження виплати ще на 6 міс. за заявою мають особи:

  • які доглядають за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною;

В усіх цих випадках допомога призначатиметься на всіх осіб з числа ВПО у такій сім’ї, але інші члени родини, які не працюють, мають зареєструватися в центрі зайнятості. Якщо вони цього не зроблять,  виплата допомоги припиняється через місяць.

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