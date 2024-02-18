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  1. В Україні

Кадровий голод в Україні: в Раді назвали причини та можливі шляхи вирішення проблеми

15:19, 18 лютого 2024
Україна має рекордний дефіцит робочих рук за певними спеціальностями.
Кадровий голод в Україні: в Раді назвали причини та можливі шляхи вирішення проблеми
Джерело фото: rada.gov.ua
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В Україні існує «катастрофічний» дефіцит робочої сили за певними спеціальностями на виробництві є надзвичайно великим, навіть порівняно з минулим. Зумовлено це тим, що багато людей виїхали за кордон, а частина мешканців країни пішла на фронт або потребує реабілітації після поранень, – пояснив народний депутат і голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв’ю Укрінформу.

«Щодо кадрів – це катастрофа, у нас дефіцит робочої сили за певними спеціальностями на виробництві скажений, такого не було ніколи. Це природно, дуже багато людей виїхали, дуже багато людей пішли на фронт, перебувають у лікарнях на реабілітації, і не встигає програма перекваліфікації. І навіть зараз, коли ми говоримо про те, що ветерани можуть працевлаштовуватися, заповнювати ці вакансії, все одно буде певний часовий лаг, який створюватиме обсяг безробіття», – сказав Наталуха.

Він також зазначив наявність застарілих радянських норм, які ускладнюють ситуацію на ринку праці. За його словами, проєкт закону про скасування дозволу на роботу для іноземців може полегшити ситуацію з кадрами.

«Насправді роботи вистачає, дефіцит кадрів дуже великий, сидіти просто на соціальній виплаті для безробітних, мені здається, це невідповідально. Я не можу уявити умови, за яких ти тепер можеш дозволити собі не працювати. У нас є ще абсолютно безглузді радянські норми – от якраз колега в комітеті Ярослав Юрчишин зареєстрував проєкт закону про скасування дозволу на роботу під час працевлаштування іноземців», – додав Наталуха.

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