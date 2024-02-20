УЗ: вагони, з яких польські протестуючі висипали зерно, прямували у Німеччину

Укрзалізниця направила відповідне звернення до польських правоохоронних органів.

Джерело фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В Укрзалізниці заявили, що польські протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів, у яких знаходилося зерно, на вантажній станції Медика. Український вантаж прямував до Німеччини транзитом через Польщу.

«Укрзалізниця чітко дотримується введеної у квітні 2023 року заборони на імпорт зернових вантажів до Республіки Польща та лише перевозить транзитом ці вантажі територією сусідньої країни. Усі вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі», - сказано у повідомленні.

В УЗ зазначили, що на зазначеній станції перебувають в очікуванні перевантаження близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією, а про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовано Польські залізниці та посольство України в Польщі.

«Такі вчинки не сприяють розв’язанню можливих проблем, а грають на руку країні-агресору. Наразі компанія направила відповідне звернення до польських правоохоронних органів», - наголосили в УЗ.

Пасажирські поїзди до Республіки Польща та зворотно наразі курсують за графіком, додали у перевізника.

Як стало відомо раніше, польські фермери висипали з вагонів українське зерно, відео.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею. Він зазначив, що не можна сприймати як щось нормальне чи буденне те, що відбувається. Через Польщу проходить 5% нашого агроекспорту, тому, за словами Президента, насправді ситуація не у зерні, а у політиці.

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