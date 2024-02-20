УЗ: вагоны, из которых польские протестующие высыпали зерно, следовали в Германию

Укрзализныца направила соответствующее обращение в польские правоохранительные органы.

Источник фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В Укрзализныце заявили, что польские протестующие открыли люк двух украинских грузовых вагонов, в которых находилось зерно, на грузовой станции Медика. Украинский груз направлялся в Германию транзитом через Польшу.

«Укрзализныця четко придерживается введенного в апреле 2023 года запрета на импорт зерновых грузов в Республику Польша и только перевозит транзитом эти грузы по территории соседней страны. Все вагоны на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбовывают. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши», - сказано в сообщении.

В УЗ отметили, что на указанной станции находятся в ожидании перегрузки около 40 украинских грузовых вагонов с сельскохозяйственной продукцией, а о несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги проинформированы Польские железные дороги и посольство Украины в Польше.

«Такие поступки не способствуют решению возможных проблем, а играют на руку стране-агрессору. Сейчас компания направила соответствующее обращение в польские правоохранительные органы», - отметили в УЗ.

Пассажирские поезда в Республику Польша и обратно курсируют по графику, добавили у перевозчика.

Как стало известно ранее, польские фермеры высыпали из вагонов украинское зерно, видео.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал ситуацию на границе с Польшей. Он отметил, что нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное происходящее. Через Польшу проходит 5% агроэкспорта, поэтому, по словам Президента, на самом деле ситуация не в зерне, а в политике.

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