Украинцам упростили процесс аннулирования права собственности на уничтоженное жилье

Реализовать жилищный сертификат єВідновлення теперь гораздо легче.

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Чтобы прекратить право собственности на уничтоженное жилье, без чего невозможно заключение сделки купли-продажи нового дома, теперь достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Его можно получить у нотариуса, государственного регистратора в ЦНАПе, а также в горсовете общины, где находится уничтоженный объект недвижимости.

Как рассказала председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, этот шаг существенно упростит процедуру реализации жилищных сертификатов, поскольку после бронирования средств по сертификату граждане должны в течение 30 дней прекратить право собственности на уничтоженное жилье и оформить сделку купли-продажи.

Ранее для аннулирования права собственности граждане должны были собирать пакет документов – правоустанавливающих и подтверждающих факт уничтожения. Его нужно было предоставлять в бюро технической инвентаризации, после чего его специалисты проводили осмотр жилья и по итогам проведения вносили сведения в Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Именно на основе данных с нее нотариусы проводили аннулирование права собственности.

«Такая процедура была длительной, поэтому государство пошло на встречу людям и упростило процедуру», – пояснила Шуляк.

В то же время народная депутатка подчеркнула – прекратить право собственности на уничтоженное жилье нужно не раньше, чем вы получите в Дії жилищный сертификат и забронируете по нему средства на приобретение нового дома. Без прекращения права собственности вы не сможете перейти к финальному этапу – заключению сделки купли-продажи нового имущества.

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