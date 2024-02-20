В Пенсионном фонде привели нюансы расчета средней зарплаты для больничных демобилизованному работнику

Особенности исчисления средней заработной платы демобилизованному работнику по страховым случаям.

Пенсионный фонд Украины в письме от 15.01.2024 № 1544-1895/К-03/8-2800/24 рассмотрел особенности исчисления средней заработной платы демобилизованному работнику по страховым случаям.

Так, с 7 июня 2023 г. вступили в силу изменения в Порядок исчисления средней заработной платы для больничных, утвержденного постановлением КМУ от 26.09.2001 № 1266. Изменения внесены постановлением КМУ от 02.06.2023 № 561.

Документом дополнили перечень уважительных причин, согласно которому при исчислении средней зарплаты для расчета страховых выплат календарные дни, не отработанные по этим причинам, исключают из расчетного периода застрахованного лица.

К перечню уважительных причин добавили период, в течение которого работник проходил военную службу:

срочную;

по призыву лиц офицерского состава;

по призыву во время мобилизации, на особый период;

по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

по контракту во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения.

Начиная с 19.07.2022 года работодатель не сохраняет средний заработок за период военной службы по призыву во время мобилизации (ст. 119 Кодекса законов о труде Украины).

Поэтому, по наступившим с 07.06.2023 страховым случаям период военной службы по призыву во время мобилизации на особый период без сохранения работодателем средней заработной платы считают уважительной причиной и исключают из расчета средней заработной платы даже в случае, если за это время мобилизованному работодатель выплачивал другие выплаты в разных размерах, в том числе материальную помощь. Ведь действующее законодательство не предусматривает сохранение работодателем средней заработной платы на период мобилизации.

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