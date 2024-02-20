У Пенсійному фонді навели нюанси розрахунку середньої зарплати для лікарняних демобілізованому працівнику

Особливості обчислення середньої заробітної плати демобілізованому працівнику за страховими випадками.

Пенсійний фонд України в листі від 15.01.2024 № 1544-1895/К-03/8-2800/24 розглянув особливості обчислення середньої заробітної плати демобілізованому працівнику за страховими випадками.

Так, із 7 червня 2023 року набули чинності зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати для лікарняних, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266. Зміни внесені постановою КМУ від 02.06.2023 № 561.

Документом доповнили перелік поважних причин, відповідно до якого під час обчислення середньої зарплати для розрахунку страхових виплат календарні дні, не відпрацьовані з цих причин, виключають із розрахункового періоду застрахованої особи.

До переліку поважних причин додали період упродовж якого працівник проходив військову службу:

строкову;

за призовом осіб офіцерського складу;

за призовом під час мобілізації, на особливий період;

за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

за контрактом під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Починаючи з 19.07.2022 роботодавець не зберігає середній заробіток за період військової служби за призовом під час мобілізації (ст. 119 Кодексу законів про працю України).

Тому, за страховими випадками, що настали з 07.06.2023, період військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період без збереження роботодавцем середньої заробітної плати вважають поважною причиною та виключають із розрахунку середньої заробітної плати навіть у випадку, якщо за цей час мобілізованому роботодавець виплачував інші виплати в різних розмірах, в тому числі, матеріальну допомогу. Адже чинним законодавством не передбачено збереження роботодавцем середньої заробітної плати на період мобілізації.

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